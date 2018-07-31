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Число мигрантов с фармацевтическим образованием стабильно

31.07.2018

На фоне роста числа иностранных специалистов с медицинским образованием, желающих работать в России, количество мигрантов с фармацевтическим образованием остается стабильным. Медицинские учреждения привлекают иностранцев высокими заработками, аптечные организации не могут предложить иностранным фармработникам конкурентоспособные зарплаты.

Количество иностранных медицинских работников, желающих работать в России, увеличилось втрое за последние четыре года. Об этом глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам едут медики разного профиля – терапевты, стоматологи, окулисты, кардиологи, ортопеды. В 2017 году количество таких заявлений выросло почти втрое по сравнению с 2013 годом и достигло 10 тысяч.

При этом количество мигрантов с фармацевтическим образованием из года в год остается стабильным.

«В ряде аптечных организаций работают иностранцы из стран бывшего СССР, но сказать, что их число валообразно растет, я не могу, – рассказала корреспонденту "ФВ" исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. – Такого явления как в медицине, когда в поликлиниках весь штат терапевтов может состоять из выходцев из стран бывшего СССР, не наблюдается. И вряд ли будет наблюдаться в дальнейшем – зарплаты в аптечных организациях не столь привлекательны».

По словам Елены Неволиной, чаще всего иностранцев-работников аптек можно встретить на приграничных территориях, многие приезжают на работу «вахтовым методом». При этом не всегда приграничные территории заинтересованы в кадрах от стран-соседей. Так, в Омске, где вполне логично можно ожидать приток рабочей силы из Казахстана, есть свой университет, который готовит специалистов, и проблем с кадрами нет, наоборот, ощущается переизбыток. Похожая ситуация и в Пятигорске.

В Москве есть интерес к кадрам, но масса финансовых сложностей. Так, зарплаты в аптечном сегменте в столице и регионах фактически сравнялись. Если и есть отличие в 10 – 20% в пользу Москвы, то жилье и стоимость продуктовой корзины гораздо выше, чем в регионах.

Не едут иностранцы и в те регионы страны, где наиболее силен кадровый голод.

«Тяжелая кадровая ситуация на Сахалине и в Якутии, где имеющиеся аптечные работники уже давно перешагнули планку пенсионного возраста, но не могут уйти потому, что нет притока молодых специалистов. К сожалению, в эти регионы не едут работать ни россияне, ни иностранцы», – резюмирует эксперт.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
фармперсонал
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Неволина Елена Викторовна

Исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «НФП»
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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