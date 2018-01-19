Эксперт «Нацимбио»: Россия не может стоять в очереди за вакцинами

Советник генерального директора «Нацимбио» - дочернего холдинга ГК «Ростех», президент биофармацевтической компании «ФОРТ» Антон Катлинский принял участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Повышение эффективности национальной системы иммунизации населения».

Обсуждая сценарии обеспечения российского рынка вакцинами, Антон Катлинский подчеркнул, что Россия не может стоять в очереди за вакцинами в случае наступления тех или иных чрезвычайных ситуаций и для этого должна активно заниматься собственными разработками и локализацией производства на территории страны. При этом важнейшими условиями обеспечения биологической безопасности России Катлинский назвал соблюдение высоких стандартов качества и контроль над вакцинами для иммунизации населения страны.

Кроме того, эксперт отметил, что одна из основных задач «Нацимбио» – обеспечение максимальной локализации производства вакцин. Катлинский напомнил, что компания уже достигла ряда предварительных договоренностей с крупнейшими иностранными производителями и продолжает активную работу в направлении трансфера технологий производства вакцин. По словам выступавшего, соблюдение международных стандартов и обеспечение гарантий госзаказа, то есть реализации механизма единственного поставщика, лежат в основе эффективного взаимодействия как с иностранными производителями, так и российскими разработчиками. Партнером «Нацимбио» в создании и реализации ряда масштабных проектов выступает инвестиционная компания «Марафон Групп».

Значимой новостью мероприятия стало сообщение Министерства здравоохранения РФ об инициативе создания независимой группы экспертов по развитию Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Необходимость организации независимого совета обсуждается уже достаточно давно. Антон Катлинский отметил, что в экспертный орган обязательно должны быть включены производители вакцин.

Экспертную дискуссию по вопросам повышения эффективности национальной системы иммунизации посетили порядка 100 человек. На мероприятии выступили представители регулирующих и надзорных органов, научного сообщества, ведущих российских и иностранных производителей. Гайдаровский форум, ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, прошел в Москве с 16 по 18 января. Организаторами конференции являютсяРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Справки о компаниях:

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

ООО «ФОРТ» – научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов в сфере иммунологии, ревматологии, нефрологии, онкологии. Основные продукты завода – противогриппозные вакцины «Ультрикс» (собственная разработка) и «Совигрипп» (разработка АО «НПО «Микроген». Предприятие входит в Marathon Pharma и АО «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 г. достигла 1 трлн 266 млрд руб., консолидированная чистая прибыль – 88 млрд руб., а EBITDA – 268 млрд руб. Заработная плата в среднем по корпорации в 2016 г. составила 44 тыс. руб. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.