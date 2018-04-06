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Эксперт: нельзя постоянно обкладывать бизнес растущими издержками

06.04.2018

Проект ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий меры административной ответственности за предоставление недостоверной информации при регистрации (перерегистрации) предельной отпускной цены на ЛП, включенный в перечень ЖНВЛП, активно обсуждается в фармсообществе.

Напомним, согласно проекту, фармпроизводителей смогут оштрафовать на 5 млн рублей за недостоверную информацию о препарате.

Производители должны нести ответственность за качество продукции и своевременное предоставление сведений о ней, считает генеральный директор компании «Вертекс» Георгий Побелянский (на фото). Оправдана градация размера штрафа в соответствии с риском причинения вреда жизни и здоровью граждан. В то же время у производителей появляются еще большие ограничения, дополнительная нагрузка и финансовые риски. Нельзя постоянно только обкладывать бизнес растущими издержками.

«Прежде чем вносить поправки, надо соотнести вероятный размер штрафов с возросшими комплексными расходами производителей на все процедуры, необходимые для появления лекарственного препарата на рынке и регистрации цены на него. Уместен принцип от обратного – если возросли одни расходы, то относительно других логичны послабления. Также – учитывать сроки, в течение которых производитель должен успеть предоставить необходимые сведения, чтобы не подвергнуться штрафу из-за досадной случайности. И создавать условия для соблюдения сроков, ведь они зависят не только от производителя. Нельзя использовать схему, когда стоимость оказания услуг и размер штрафов только растут. Увеличиваются расходы на получение регистрационных удостоверений, проведение исследований, например, на биоэквивалентность. В итоге производитель платит высокую цену за то, чтобы продукт появился в прайс-листе. Надо определиться, что важнее при выпуске препаратов и регистрации цен на них – за что собирать деньги с производителей», – считает он.

Подробнее читайте в «ФВ» №12 (925) от 10.04.2018 г. в материале «Поле для творчества».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
регистрация цены
Персоны
Побелянский Георгий

Генеральный директор «Вертекс»
Фармвестник-ТВ
06.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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