Эксперт: необходимо усилить конкуренцию на рынке субстанций

В ожидании обновленной методики ценообразования на ЖНВЛП одним из важнейших остается вопрос о ценах на лекарства стоимостью до 50 рублей. По мнению президента компании «Акрихин» Дениса Четверикова, основное несовершенство ценовой методики – это отсутствие возможности индексации цены более чем на процент инфляции при значительной девальвации рубля.

«Подавляющее большинство субстанций импортные, а субстанции составляют порядка 50% себестоимости ЛС», – отметил он в беседе с «ФВ». В результате возникает ситуация, когда субстанция становится дороже, чем таблетка, а производство препарата теряет экономический смысл.

По мнению эксперта, прежде всего, необходимо обеспечить более высокую конкуренцию на рынке субстанций. Но чтобы ввести в обращение нового поставщика, необходимо пройти длительный процесс внесения субстанции в государственный реестр ЛС.

Напомним, в 2017 году розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 1,8%, тогда как за аналогичный период 2016 года отмечалось повышение этого показателя на 1,4%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в нижнем ценовом сегменте ЖНВЛП – оно составило 2,1%.

Подробности читайте в «ФВ» №2 (915) от 23.01.2018 г. в публикации «Низы не могут, верхи не хотят».