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Эксперт: необходимо усилить конкуренцию на рынке субстанций

19.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

В ожидании обновленной методики ценообразования на ЖНВЛП одним из важнейших остается вопрос о ценах на лекарства стоимостью до 50 рублей. По мнению президента компании «Акрихин» Дениса Четверикова, основное несовершенство ценовой методики – это отсутствие возможности индексации цены более чем на процент инфляции при значительной девальвации рубля.

«Подавляющее большинство субстанций импортные, а субстанции составляют порядка 50% себестоимости ЛС», – отметил он в беседе с «ФВ». В результате возникает ситуация, когда субстанция становится дороже, чем таблетка, а производство препарата теряет экономический смысл.

По мнению эксперта, прежде всего, необходимо обеспечить более высокую конкуренцию на рынке субстанций. Но чтобы ввести в обращение нового поставщика, необходимо пройти длительный процесс внесения субстанции в государственный реестр ЛС.

Напомним, в 2017 году розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 1,8%, тогда как за аналогичный период 2016 года отмечалось повышение этого показателя на 1,4%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в нижнем ценовом сегменте ЖНВЛП – оно составило 2,1%.

Подробности читайте в «ФВ» №2 (915) от 23.01.2018 г. в публикации «Низы не могут, верхи не хотят».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО "АКРИХИН"
ценообразование
фармсубстанции
Персоны
Четвериков Денис

Президент компании «АКРИХИН»
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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