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Эксперт: посредники при закупке медтехники получают до 30% от стоимости изделий

30.08.2018
Фото: ТАСС

Лечебным организациям нужно предоставить возможность закупать медицинские изделия без конкурсных процедур, считает директор компании «Ангиолайн» Андрей Кудряшов (на фото). 28 августа на форуме «Технопром-2018» он обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть такую возможность.

Сейчас в России «Ангиолайн» занимает 27–29% рынка стентов.

«Основная сложность в продвижении продукции – недостаток разумного протекционизма. Например, сейчас зарегистрированы предельно допустимые цены на нашу продукцию, но во многих регионах предельные оптовые надбавки установлены на уровне 5–10%, а то и 0%. Поставщики лечебных учреждений не могут жить на этих наценках и часто вынуждены продвигать продукцию китайских и индийских производителей, готовых к демпингу. Хотелось бы, чтобы государство разрешало нам поставлять продукцию в ЛПУ без конкурсов по цене, не превышающей зарегистрированную Минздравом. Это позволит упростить логистику для больниц, кроме того, мы избавимся от посредников, которые съедают до 30% стоимости продукта. При экономии бюджета на здравоохранение производители получили бы больше средств на развитие новых изделий», – рассказал «ФВ» Андрей Кудряшов.

При этом эксперт признает, что прямые закупки без конкурсов должны быть правом ЛПУ, а не обязанностью.

«Мы не говорим о том, чтобы полностью отказаться от посредников, их работа очень важна. Есть регионы, куда мы не сможем поставить продукцию быстро и в нужном количестве. Но есть крупные федеральные центры, такие как Центр им. Алмазова, НИИПК им. Мешалкина, которые сами способны сделать заказ на 5–6 тысяч стентов в год и не переплачивать 20–30% от стоимости посреднику. Российские стенты доказали свое качество, предубеждений у врачей сейчас нет, – говорит Андрей Кудряшов. – Многие больницы не могут себе позволить иметь большой запас стентов разного размера. Чтобы заказать нужный размер стента (а номенклатура включает более 60 размеров) для конкретного пациента, нужно много времени. В результате часто бывают ситуации, когда нужен длинный стент, а ставят два коротких. Упрощенная процедура закупки решала бы и такие проблемы».

Андрей Кудряшов отметил, что это предложение обсуждалось во время визита на предприятие министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам, у министра оно «не вызвало отторжения», возникли вопросы только по организации логистики в ЛПУ.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
стенты
Персоны
Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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