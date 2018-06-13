Эксперт: принятие решения о сроках маркировки БАД и фармсубстанций ожидается в августе

В ближайшее время будут приняты решения о маркировки БАД и активных фармсубстанций, заявил заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков (на фото) в ходе третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7-8 июня.

По словам эксперта, вопрос, связанный с процессом маркировки БАД и АФС, не должен тревожить фармсообщество.

«Принятие решений относительно сроков и порядка маркировки БАД и активных фармсубстанций мы ожидаем в августе. Относимся к этому крайне положительно. Без решения вопроса с маркировкой субстанций всю ценность системы мы не получим», – пояснил он.