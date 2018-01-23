Эксперт: разрешение на торговлю лекарствами в торговых сетях может породить две системы лицензирования

За время общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной торговли лекарственными препаратами», направленного на установление возможности продажи безрецептурных лекарственных препаратов торговыми организациями, поступило 4182 отзыва, из них положительных только 19. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов (на фото) на совещании в Минпромторге.

Кроме профессиональных фармацевтических организаций (ААУ «СоюзФарма», СПФО) на встречу были приглашены представители крупнейших торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), и отраслевого регулятора в лице Минздрава России.

Совещание было организовано после того, как ААУ «СоюзФарма» направила в Минпромторг обращение по поводу целесообразности принятия такого законопроекта.

Для чего нужен новый законопроект, если существующее российское законодательство не ограничивает право юридических лиц заниматься любым видом деятельности, в том числе фармацевтической, правда, при условии обязательного лицензирования, недоумевает Дмитрий Целоусов. По его мнению, для этого не требуется внесение изменений в Закон «Об обращении лекарственных средств». И ряд крупнейших сетевых компаний продуктового ритейла, торговые центры спокойно открывают аптечные объекты на своих территориях. Для чего тогда Минпромторг обозначил Перечень из 8 нормативных актов, в которые также планируются изменения? Речь идет об основополагаюших отраслевых документах: положении о лицензировании фармацевтической деятельности, правилах хранения и отпуска лекарственных средств, правилах надлежащей аптечной практики и т.д.

Глава «СоюзФарма» считает, что это делается с расчетом на последующее послабление условий для торговых предприятий (неотраслевых). По его мнению, «Минпромторг желает породить субъекта (в лице всего продуктового ритейла), который будет иметь право реализации лекарственных средств, не попадая под действие специализированных отраслевых нормативных актов».

Следующее положение законопроекта также приводит к недоумению субъектов розничного сегмента фармотрасли – введение понятия «торговая организация». Аптечные организации занимаются отпуском, хранением лекарств, оказанием фармацевтической помощи и борются за включение в единую систему здравоохранения.

Исполнительный директор СПФО Лилия Титова остановилась на развенчании позиций, которые, как считает Минпромторг РФ, говорят в пользу законопроекта: о повышении доступности лекарственных препаратов (приведя количественные показатели населения, обслуживаемого одной аптекой, в нашей стране и за рубежом); и о мифе снижения цен на отдельные категории товаров.

Cо стороны представителей нефармацевтического ритейла на совещании прозвучали аргументы, что это новшество будет удобно для покупателей и позволит сэкономить время занятых людей.

Совещание завершилось тем, что его участникам дали двухнедельный срок, чтобы представить свои формулировки в законопроект.

«К сожалению, это невозможно, так как сам законопроект, по нашему мнению не нужен, как и ожидаемое разработчиками существование двух систем лицензирования», – отметили в пресс-службе ААУ «СоюзФарма».