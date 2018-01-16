Эксперт: развивающиеся рынки могут создавать инновационые лекарства быстрее, чем в США и Европе

Исполнительный вице-президент AstraZeneca в подразделении «Международные рынки», президент AstraZeneca в Китае Леон Ванг (на фото) уверен, что инновационные лекарства могут появляться на развивающихся рынках гораздо раньше, чем в развитых странах. Об этом он рассказал на Гайдаровском форуме, который начал свою работу 16 января.

Китай – яркий пример развития инноваций. Подразделение AstraZeneca в этой стране выпускает на рынок семь новых препаратов, которые, возможно, также будут поставляться на другие рынки присутствия фармпроизводителя.

«Китайский рынок характеризуется тремя аспектами: первый – инновации, которые позволяют создавать лекарственные средства раньше, чем в Северной Америке и Европе;второй – производство дженериков; третий – качество производственного процесса. Правительство Китая понимает необходимость поддержки национальной фармацевтической индустрии. Это возможно экстраполировать и на российскую действительность», – уверен г-н Ванг.