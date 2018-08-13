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Эксперт: реализация требований типового контракта на поставку лекарств требует значительных временных и человеческих ресурсов

13.08.2018

Игроки рынка считают, что с введением изменений в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов трудоемкость участия в госзакупках существенно возрастет.

Напомним, Минздрав России внес изменения в Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава России № 870н от 26.10.2017 г. Соответствующий приказ Минздрава России от 19.06.2018 № 367н зарегистрировал Минюст 2 августа.

Ранее использование этого документа на практике вызывало множество вопросов у участников фармрынка. Однако изменения, которые внесены в документ, не решили всех проблем, считают эксперты.

В частности, директор оптовой фармкомпании «ФОДИ» (Крым) Александр Ижболдин считает, что документ усложняет работу бизнесу и указывает на ряд проблемных моментов.

«Например, указано : каждая упаковка должна иметь соответствующую маркировку. При этом не указано о первичной, вторичной или транспортной упаковке идет речь. В своем письме Минздрав уточнил – о транспортной. Но на ней есть маркировка производителя. Зачем дистрибьютору наклеивать еще одну, свою этикетку? Это еще полбеды. Этикетка, согласно типовой форме контракта, должна содержать информацию в том числе и о размере коробки, весе: нетто и брутто товара. Хорошо. Мы можем взять линейку и измерить коробку, можем ее взвесить, но как, позвольте, мне как дистрибьютору определить нетто таблеток или препарата жидкой формы?! Бред бредовый… Мало того, ФЗ № 61 не устанавливает эти требования для производителя, но новый документ устанавливает эти требования для дистрибьютора. Где логика?», – задается вопросом Александр Ижболдин.

В свою очередь СПФО обращает внимание на изменения, которые касаются того, что наименование закупаемого препарата, его лекформа и дозировка заполняются заказчиком строго в соответствии с единым справочником-каталогом ЛП (ЕСКЛП).

«Безусловно, без такого стандартизованного подхода невозможно проводить анализ закупок, осуществляемых в масштабах страны. Однако прежде чем запускать ЕСКЛП, необходимо ознакомить с ним заказчиков и потенциальных поставщиков на предмет устранения неточностей», – пояснила исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

В настоящий момент компаниям недоступен справочник, что не позволяет осуществить приведение справочников компаний в полное соответствие с ним.

Кроме того, в рамках приказа не заложено времени на адаптацию бизнес-процессов для участников рынка.

«Для реализации новых требований потребуется значительный временной и человеческий ресурс», – комментирует коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
поставки
лекарственные препараты
Персоны
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
Фармвестник-ТВ
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
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