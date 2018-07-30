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Эксперт: референтные цены при закупках лекарств в текущем году применяться не будут

30.07.2018

Минздрав внес изменения в порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), утвержденный приказом №871н от 26.10.2017 г. Самая важная поправка, по словам главного юриста экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексея Федорова, перенос применения референтных цен еще на полгода.

Согласно первоначальному положению, использование референтной цены как одного из трех методов определения НМЦК должно было начаться с 1 июля 2018 г. То есть заказчик с этого срока должен был начать определять цену тремя способами: тарифный, средневзвешенная за 12 месяцев и референтная цена, а затем для НМЦК брать минимальную из трех. Теперь использование всех трех методов отложено до 1 января 2019 г.

«Также в приказе обозначается условный переходный период до 1 июля 2019 г., в течение которого при расчете референтных цен учитываются контрактные цены, включая оптовые надбавки», – говорится Алексей Федоров.

Он добавил, что это движение вперед и оно не может не радовать, но это не совсем то, чего ждут закупщики от Минздрава.

«Заказчики рассчитывали бы на объективную оценку регулирующего воздействия приказа 871н, – поясняет он. – Важно знать насколько выросло количество несостоявшихся закупок, насколько увеличились сроки обеспечения заказчиков лекарственными препаратами, есть ли реальное снижение расходов? После получения ответов на все эти вопросы логично было бы доработать документ».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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госзакупки
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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