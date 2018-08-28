Эксперт: ряд иностранных производителей заморозили вывод препаратов на российский рынок

Стратегии «Фарма-2030» предстоит стать одним из важнейших документов, определяющим регуляторные тренды на ближайшие 10 лет, отметил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, выступая на третьей GMP-конференции, которая проходит в эти дни в Казани.

Эксперт со ссылкой на исследование аналитического агентства Deloitte напомнил, что именно регуляторика, по данным на 2017 г., является главным риском с точки зрения ведения бизнеса в России. Таково мнение фармкомпаний.

Главный вопрос иностранной фармы – будет ли стратегия развития фармпромышленности поддерживать инвестиции в отрасль.

По словам Вадима Кукавы, в России необходимо обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности.

«Если в России не будет защищаться интеллектуальная собственность, российские пациенты не будут иметь доступ к инновационным препаратам. В этом году международные фармкомпании, учитывая то, что происходит в России с защитой прав интеллектуальной собственности, заявили, что некоторые препараты не будут выводить, и поставили их на заморозку. И с этим надо что-то делать. Ситуация с точки зрения иностранных инвестиций негативная», – отметил Вадим Кукава.