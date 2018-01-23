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Эксперт: Роспотребнадзору нужны более широкие полномочия по контролю качества рынка БАД

23.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Эксперты рынка активно обсуждают принятую Правительством РФ «дорожную карту по развитию конкуренции в здравоохранении».

По словам исполнительного директора СПФО Лилии Титовой (на фото), в отношении лекарственных средств «дорожная карта» аккумулирует задачи по разработке новых нормативных актов, которые уже находятся на той или иной стадии готовности. Однако формулировка уже поставленной задачи новыми словами зачастую вносит путаницу и разночтения.

«Например, срок реализации задачи по совершенствованию процедуры государственной регистрации предельных отпускных цен на ЛП определен – февраль 2019 г. Однако все мы знаем, что процесс подготовки внесения изменений в действующую методику ценообразования практически подходит к концу, и итоговый документ появится уже в ближайшие месяцы», – отмечает эксперт.

Положение «дорожной карты» о необходимости провести ревизию на рынке БАД Лилия Титова комментирует так:

«Логично, что Правительство РФ уделяет внимание БАД, которые занимают все большее место в структуре потребления населением страны. Однако поставленная задача в «дорожной карте» по совершенствованию нормативно-правового регулирования в части запрета регистрации продуктов, имеющих в своем составе лекарственные средства, уже отражена в действующих НПА. Более того, СПФО совместно с рядом профессиональных организаций провели в 2015–2016 гг. большую работу, результатом которой стало утверждение на уровне Роспотребнадзора методики определения ЛС в БАД. Благодаря этой методике уже выявлен ряд фактов, когда недобросовестные производители обеспечивали эффект своих БАД за счет добавления в их состав лекарств. С нашей точки зрения, стоит сосредоточиться не на разработке дополнительных НПА, а на правоприменительной практике: дать Роспотребнадзору более широкие полномочия и необходимое финансирование на проведение контрольных закупок».

В целом действия государства по развитию конкуренции, которые отражены в «дорожной карте», в большинстве своем дают положительные результаты, считает руководитель СПФО, однако при этом добавляет: «Хотя применительно к здравоохранению все-таки первичным остается акцент на формирование и обеспечение квалифицированной медицинской и лекарственной помощью, которые отражаются на здоровье населения страны».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
конкуренция
Персоны
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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