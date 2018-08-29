Эксперт: России необходим регистр имплантируемых медицинских изделий

На базе «ЦИТО» будет создано производство имплантируемых медизделий с высоким экспортным потенциалом, которое включает в себя стерилизацию и упаковку конечной продукции. Об этом заявил гендиректор ФГУП «ЦИТО» Виктор Спектор (на фото) 28 августа на пленарном заседании «Инновационные медико-технологические кластеры как драйвер современного экономического развития». По его словам, сейчас на предприятии проходит техническое перевооружение под эгидой Минпромторга.

По словам Виктора Спектора, 95% рынка изделий для ортопедии и травматологии в России – импорт, при этом 70% рынка принадлежит трем лидерам. На мировом рынке, оборот которого оценивается в 38 млрд долл., российские производители занимают сегодня 0,7%. Оборот российского рынка медизделий оценивается в 0,27 млрд долл. «Стоимость имплантатов в 2016 г. составляла 40–50% от государственной квоты на эндопротезирование против 10–15% в 2014 г.», – отметил эксперт.

Российские производители сильно зависят от импортных компонентов и имеют ограниченный модельный ряд.

«Жизненный цикл производства изделия сегодня составляет семь лет. За это время модельный ряд полностью меняется, появляются новые материалы и технологии, – сказал Виктор Спектор. – Конкуренции в ценовом диапазоне сегодня практически не существует. Минимальная стоимость изделий массового производства достигла такой величины, что за 15 тыс. рублей можно купить эндопротез тазобедренного сустава. Ни о какой добавочной стоимости в таком случае не может быть и речи. Эффективны могут быть только инновационные продукты, в целесообразности применения которых нам предстоит убедить медицинское сообщество».

Он также отметил, что в России нет практики купли-продажи стартапов и культуры контрактного производства.

«Медизделия – очень сложный механизм, от сырья до получения конечного продукта проходит до трехсот стадий. Никто не позволяет себе сегодня полностью самостоятельно разрабатывать и производить медизделия – на это нет времени, сил, компетенций», – пояснил руководитель института.

«ЦИТО» уже заключило соглашения с зарубежными партнерами, которые помогут обеспечить доступ на международные рынки.

«Сегодня мы регистрируем 5-6 изделий за пределами России, на самых маржинальных рынках. Есть определенные трудности в связи с отсутствием в России системы сертифицированных лабораторий по испытаниям медизделий, которые можно было бы показывать в других странах», – рассказал Виктор Спектор.

Для поддержки отечественных производителей спикер предлагает создать регистр имплантируемых медизделий.

«Без доказательств того, что наш продукт безопасен, мы никогда не выйдем на международные рынки. Это непростой вопрос, к решению которого Минздрав приступал уже несколько раз. Кроме того, необходим реестр материалов для изготовления этих изделий, – резюмировал Виктор Спектор. – Сегодня мы находимся в неконкурентной среде, закупая все сырье и полуфабрикаты с НДС, в то время как все наши конкуренты ввозят эту продукцию без НДС. Нужно убедить Минфин и Правительство РФ в необходимости введения налога на ввозимые из-за рубежа изделия для травматологии и ортопедии».