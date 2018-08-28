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Эксперт: система госзакупок не создает конкуренции

28.08.2018

Участники конференции «Перспективы организации в Новосибирской области кластера по научным исследованиям и созданию электронных высокотехнологических медицинских изделий» 27 августа одобрили создание в регионе кластера медицинского электронного приборостроения. Это объединение необходимо, чтобы активировать административный ресурс при продвижении продукции местных производителей, рассказал «ФВ» заместитель директора предприятия «Медтех» Алексей Бехтерев (на фото). Компания производит аппараты для рентгенографии легких (флюорографы), ее мощности составляют 40 аппаратов в год, но в 2017 г. было продано всего два.

«Мы исповедуем определенный принцип получения изображения, который мало используется за рубежом. Он характеризуется контрастной чувствительностью и пространственным разрешением. Это позволяет нам при малых дозах получать лучшее диагностическое качество. Наши амбиции как разработчиков успешно реализованы, таких качественных характеристик никто не показывает. Но эти преимущества не позволяют нам продвигаться на рынке», – отметил Алексей Бехтерев.

С начала 2000-х компания самостоятельно занималась продажами и была успешна. Но после введения системы госзакупок продажи начали падать.

«Рынок непрозрачен, и места для конкуренции на нем очень мало. В системе закупок зачастую пишутся характеристики не для того, чтобы выбрать лучшее оборудование, а для того, чтобы ограничить круг участников. Многие из них "высасываются из пальца", например, мощность рентгеновского питающего устройства. В малодозовом аппарате нам достаточно подать на трубку 6 киловатт, чтобы получить изображение хорошего качества. Но по техзаданию нужно не менее 25 киловатт. Еще один пример – теплоемкость рентгеновской трубки. Зачем нам делать трубку более мощной (а нам приходится), если мы делаем малодозовые снимки? Две-три такие характеристики из ста – и мы не проходим в конкурсный отбор», – говорит наш собеседник.

В результате компания отказалась от участия в аукционах и теперь работает через дилерскую сеть.

«Через дилеров мы надеемся также распространять информацию о наших аппаратах. Нас знают врачи, заведующие рентгеновскими отделениями, главные врачи, но они не могут выбирать оборудование или даже рекомендовать лучшее по качественным характеристикам. Возможно, распространение информации через посредника поможет нам восстановить позиции на рынке. От этого выиграла бы не только компания, но и бюджет. При ритмичном, плановом производстве аппараты были бы дешевле», – добавил Алексей Бехтерев.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
кластер
Новосибирская область
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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