Эксперт: ситуация с фармдистрибьюторами - точка наибольшего напряжения

Тенденция, когда неэффективные дистрибьютеры уходят, продолжится и в дальнейшем. Это мнение в интервью «ФВ» высказал президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

«Если говорить о том, что больше всего волнует – это, конечно, состояние дистрибьюторского сегмента, - подчеркнул он. - На протяжении последних лет мы практически ежегодно видели банкротство дистрибьюторов, либо состояние близкое к банкротству».

По его оценкам, в целом больших позитивных изменений в этом сегменте не наблюдается, что настораживает всех участников рынка. «Прежде всего, это конечно головная боль для производителей, - пояснил глава «Акрихина». - Но и на аптечные сети оказывается влияние, потому что дистрибьютеры закручивают гайки, требуя обеспечения финансовых гарантий от своих клиентов».

«На мой взгляд, нынешняя ситуация с дистрибьюторами на рынке - это точка наибольшего напряжения», - резюмировал Денис Четвериков.

Интервью с Денисом Четвериковым читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».