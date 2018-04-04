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Эксперт: страховые компании «съедают» до 15% денег здравоохранения

04.04.2018
Фото: Олег Кирюшкин

Страховые компании надо закрывать - это очевидно, они съедают 10-15% денег здравоохранения, ничего не добавляя. Об этом заявил заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им Сеченова, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев на Московском экономическом форуме.

По его словам, фонды ОМС вполне могут аккумулировать средства, распределять их напрямую медицинским организациям.

Панельная дискуссия «Социальная политика и человеческий потенциал как основа модернизации России», прошедшая в рамках форума, была посвящена проблемам развития образования, здравоохранения и культуры. По мнению Воробьева, в сфере оказания медицинской помощи надо просто навести порядок, а не просить постоянно денег.

В частности, по его словам, большая часть усилий здравоохранения уходит на лечение так называемых хронических неинфекционных болезней - диабета, гипертонии, сердечной недостаточности, хронической болезни легких, суставов. «Эти болезни лечатся лекарствами, это зона ответственного самолечения, когда люди сами себя лечат, принимая необходимые препараты. Поэтому главное обеспечить людей лекарствами, но у нас с этим - ужас! С одной стороны, мы за огромные деньги лечим 300 человек и тратим на это 6-7 млрд руб. в год, не зная эффективности этой терапии. С другой стороны, миллионы граждан лишены возможности доступа к грошовым лекарствам, которые позволяют им жить долго», - сказал он.

Кроме того необходимо сделать доступной медицинскую помощь на селе. «Когда мы говорим о здравоохранении, то прежде всего имеем в виду городское здравоохранение и забываем, что у нас есть села и поселки, где живут миллионы граждан, которые из-за недостатка медпомощи обращаются к различного рода знахарям», - отметил Павел Воробьев.

Он напомнил, что на селе не хватает врачей: «Число врачей в сельских районах примерно в два с половиной раза меньше чем количество фельдшерско-акушерских пунктов там же». С другой стороны районные клиники не могут из-за финансовых ограничений полностью укомплектовать штат врачей. Вот и приходится докторам совмещать ставки. «Там работают специалисты следующего класса - рентгенолог-дермато-венеролог, хирург и офтальмолог в одном лице, гинеколог-психиатр-эндокринолог», - говорит Воробьев.

Он предлагает объединять районные клиники с крупными больницами, создавать опорные хорошо оснащенные медучреждения, а в небольших районах открывать офисы врачей общей практики.

Здесь нам на помощь может прийти телемедицина. Компьютер есть у многих на селе. «Больные люди могут самостоятельно себя контролировать и лечить. Им только надо выдавать лекарства. Для этого во всем мире работают лекарственные автоматы, которые по назначению врача выдают нужное количество необходимых препаратов», - уверен эксперт.

«Надо прекращать создавать ФАПы, это экстенсивный путь развития. Нужно развивать телемедицинские технологии, установить терминалы в каждом поселке. Сравните: ФАП стоит 10 млн руб., а терминал - 100-200 тыс. руб.», - привел он расчеты.

Модератор дискуссии - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин - согласился, что при расходовании средств необходима эффективность, но все же напомнил, что ВОЗ рекомендует тратить на здравоохранения 5-6% ВВП, а Россия этого показателя пока не достигла, значит, и деньги выделять на отрасль также необходимо.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Страховые компании
лекарственное обеспечение
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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