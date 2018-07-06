Эксперт: терапия лейкозов и лимфом с помощью CAR T-лимфоцитов высокоэффективна и баснословно дорога

В Санкт-Петербурге начал работу IV-й международный онкологический форум «Белые ночи». Первые сессии конгресса были посвящены иммунотерапии рака, в том числе клеточным технологиям, которые называют сегодня революционным прорывом в лечении грозного недуга. В работе секции приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты, и в центре их внимания была инновационная технология получения так называемых CAR T-клеток.

Как известно, прорыв в области лечения рака в последнее время был связан с открытием новых механизмов «ухода» опухоли из-под контроля естественного иммунитета человека. Восемь лет назад директор Центра клеточной инженерии Ракового Центра Memorial Sloan Ketering Мишель Саделайн (Michel Sadelain) (на фото) приступил к клиническим исследованиям воздействия модифицированных особым образом Т-клеток на опухолевые клетки у пациентов с лейкозами и лимфомами.

Технология CAR состоит в получении у больного его собственных Т-лимфоцитов, перенос в них химерного антигенного рецептора, который затем и «находит» опухолевые клетки, размножение уже модифицированных Т-клеток и их возвращение «хозяину». Профессор Саделайн и его команда являются претендентами на получение Нобелевской премии в области медицины.

«Мы получили эффективность терапии в 85%, заболевание переходило в ремиссию, и наши первые пациенты, находившиеся в момент начала КИ в тяжелейшем состоянии, живы по сей день», – рассказал журналистам ученый. В прошлом году FDA одобрило использование технологии CAR-T в терапии лейкозов и лимфом, а также множественной миеломы.

По словам эксперта, сегодня лидирующими странами в разработке технологии CAR-T являются США и Китай, где проведено уже более трехсот клинических исследований. Первые КИ в этой области начались и в России – несколько пациентов в Москве в данный момент проходят CAR-T терапию.

«Сейчас мы приступаем к исследованиям возможностей применения этой технологии и в терапии других злокачественных опухолей. Правда, высокая эффективность сопряжена и с баснословной ценой на препараты, которую устанавливает на них фармацевтическая промышленность: инновационное лекарство стоит от 450 до 490 тысяч долларов», – отметил Мишель Саделайн.