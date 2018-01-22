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Эксперт: в плане развития конкуренции в здравоохранении больше бизнеса, чем социальной ориентации

22.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

«Дорожная карта» по развитию конкуренции в здравоохранении не предлагает механизмов по увеличению доступности медицинской и лекарственной помощи населению, считает член Комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко (на фото).

«В постановлении правительства не чувствуется социальной ориентации и защиты интересов населения, оно больше похоже на чистый бизнес», – заявил Николай Герасименко сегодня на пресс-конференции в информагентстве «Национальная служба новостей», в ходе которой эксперты обсудили план мероприятий по развитию конкуренции в здравоохранении, который утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.01.2018 №9-р.

По словам депутата, в документе не прописаны механизмы увеличения доступности лекарственной помощи.

Введение требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого препарата, которое по положениям «дорожной карты» должно быть выражено в виде приказа Минздрава и реализовано в ноябре 2018 года, может привести к тому, что аптеки перестанут закупать препараты низкого ценового сегмента, отметил гендиректор АРФП Виктор Дмитриев.
«Жесткими мерами проблему не решить. Аптеки перестанут закупать у дистрибьюторов дешевые препараты. Надо четко понимать, что, с одной стороны, аптека социальное учреждение, с другой – торговое учреждение. И все коммунальные платежи, аренду она платит так же, как любая торговая точка. Если мы уйдем от этих платежей, дадим льготы, тогда мы можем дополнительно требовать от аптеки обязательность наличия как минимум трех препаратов одного МНН в одной форме. Как только начинают зажимать, аптеки говорят: нам это невыгодно, мы закроемся. Когда аптека закрывается в соседнем подъезде, наверное, это не так страшно. Когда закроется единственная аптека на 40 километров где-то в Приморском крае, это уже чревато», – сказал Виктор Дмитриев.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
конкуренция
Персоны
Герасименко Николай Федорович
Координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее»
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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