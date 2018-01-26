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Эксперт: закон о маркировке лекарств не проработан

26.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Принятый закон о маркировке лекарственных средств в текущем виде отражает интересы лишь узкой группы фармпроизводителей и дистрибьюторов. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал генеральный директор компании Solopharm Олег Жеребцов (на фото).

Многие важные аспекты в законе не учтены, считает эксперт.

«Например, наша компания производит жидкие препараты, они упаковываются в разную форму – ампула, пробирка, флакон, спрей, инфузионная бутылка, – рассказал он. – Часто это госпитальная продукция, которая имеет разные физические размеры. Так вот, где и как применять маркировку на круглой первичной упаковке, никто сказать не может. Никаких технических решений и рекомендаций на этот счет нет».

Между тем даже запятая, буква, цифра, измененная на упаковке, – предмет согласования с Минздравом, напомнил Олег Жеребцов. И речь идет о сотнях тысяч видов упаковок.

«Я не уверен, что в министерстве есть специалисты, которые готовы контролировать изменения в упаковке в таких масштабах – эти люди и так работают на пределе, – подчеркнул глава Solopharm. – Это может вызвать коллапс такой силы, что весь фармрынок содрогнется, а сам процесс затянется на много лет».

Другой важный момент, по его словам, связан с тем, что вся отрасль должна использовать одинаковую кодировку и механизмы: «Вспомним, что в алкогольной отрасли это решилось только за 7-8 лет. Как за неполные два года включить эту систему, непонятно».

Наконец, в фармотрасли, как ни в какой другой, существует избыточное количество посредников – оптовых компаний, убежден собеседник «ФВ».

«Ни в продовольствии, ни в строительстве вы не увидите такого количества перепродавцов, – добавил он. – Неуверен, что все эти компании, занимающиеся перепродажей лекарств, будут в полной мере снабжены всеми необходимыми техническими решениями для маркировки».

«Мне кажется, в случае с маркировкой у нас происходит попытка копирования западного опыта, но без продуманных решений, – заключил Олег Жеребцов. – Можно привести примеры развитых стран, когда шесть лет это все только обсуждали, и на момент внедрения был уже очень высокий уровень подготовки. И при этом никто не ставил цели успеть как можно раньше».

Подробности читайте в «ФВ» №3 (916) от 30.01.2018 г. в публикации «Бег с препятствиями».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
Персоны
Жеребцов Олег Викторович

Генеральный директор Solopharm
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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