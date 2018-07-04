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Эксперты фармотрасли выступают против применения криптокода в маркировке лекарств

04.07.2018
Фото: Игорь Чунусов

Резкой критике подвергли руководители фармацевтических объединений внедрение криптокода в рамках проекта по маркировке лекарств. Свою позицию они обозначили в ходе парламентских слушаний по проблемам и перспективам правоприменительной практики внедрения программы по маркировке лекарств.

«Эксперимент показал, что формат генерируемого кода достаточно защищен и уникален, а дополнение в виде криптокода является необоснованной технической и финансовой нагрузкой», – заявила исполнительный директор СПФО Лилия Титова (на фото).

По ее словам, на сегодняшний день большинство заводов уже установили дорогостоящее оборудование или оплатили его заказ, руководствуясь призывами регуляторных органов активно внедрять маркировку на всей товаропроводящей цепочке. В этой связи СПФО вышло с предложением вывести лекарственные препараты из группы товаров, для которых обязательно применение криптокода.

По данным, которые привел генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, 15% упаковок лекарств в настоящее время не проходят по криптограмме.

В свою очередь исполнительный директор AIPM Владимир Шипков подчеркнул, что введение обязательной криптозащиты значительно замедлит сроки подготовки фарминдустрии к введению обязательной маркировки.

Между тем глава Росздравнадзора Михаил Мурашко поддержал внедрение криптозащиты. По его словам, это «единственный вариант», который позволяет решать все, что связано с проверкой препарата в режиме офлайн.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка ЛС
Персоны
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП
Мурашко Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
Шипков Владимир Григорьевич

Исполнительный директор AIPM
Фармвестник-ТВ
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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