Эксперты РАФМ проанализировали нюансы внедрения Business Intelligence-систем

«BI (Business Intelligence)-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?». Этим вопросом задались участники очередного «круглого стола» Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).

Во вступительном слове, ведущий заседания, главный редактор газеты, сайта, телевидения «Фармацевтический вестник» и сопредседатель Координационного совета РАФМ Герман Иноземцев, напомнил, что за годы своего становления и развития фармацевтический рынок прошел путь от полного информационного вакуума (первая половина и середина 90-х гг.) до огромного переизбытка информации (с конца 90-х-начала 2000-х). Отвечая на главный вопрос, сформулированный в теме «круглого стола», он отметил, что «жить в рамках BI-системы уже можно, но одновременно ее необходимо достраивать».

С докладом на тему «BI как ключевой элемент управления бизнесом компании» выступил директор по технологическим решениям, IQVIA Russia&CIS Владимир Егоров. «Опросы руководителей показывают: несмотря на большое количество различных систем отчетов, они испытывают дефицит информации для принятия решений, что называется «здесь и сейчас»», - подчеркнул он. – Проблемы, зачастую связаны с тем, что разные отчеты не бьются друг с другом, и сами руководители не получают мгновенного ответа». Иногда после длительного обсуждения и настройки параметров, данные удается получить, но время, которое на это тратится, работает в минус, добавил он. И аналогичные проблемы существуют во всех индустриях.

По словам эксперта, определенное разочарование руководителей компаний связано с тем, что в BI-технологиях нет мгновенных результатов. Еще один проблемный фактор для построения BI-систем – «качество и количество аналитиков, многие из них заняты сшиванием и выравниванием данных, вместо того чтобы анализировать, что происходит, искать дополнительные источники, думать как это подключить и вплести в соответствующий бизнес-контекст, чтобы мы получали более расширенную информацию о том, что происходит на рынке».

По его оценкам, с точки зрения готовых BI-систем, Запад опережает Россию на 2-3 года. Второе дыхание этого направления связано с предикативной аналитикой, призванной выстраивать верные прогнозы на будущее.

«Технологически мы ни сколько не отстаем, - убежден коммерческий директор Navicon Евгений Смирнов. – Однако есть определенная специфика, которая мешает продвигать нам собственные решения на Запад, потому что там рынки другие, требования к продуктам другие». В своем выступлении он рассказал о требованиях к корпоративному хранилищу данных как к ключевому элементу BI-систем - от анализа данных к прогнозированию и моделированию.

Как отметил управляющий директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман, с точки зрения обработки данных, существенных различий между российскими и зарубежными BI-системами нет. Однако, имеют место «определенные разрывы в доступе исследовательских данных и продвинутых технологиях, и к этому важно стимулировать интерес здесь, в России».

При этом, по настоящему эффективной BI-система будет только в том случае, когда в компании четко отлажены все бизнес-процессы, имеющие отношение к Business Intelligence, добавил он. У пользователей есть абстрактное стремление к автоматизации всех отчетов и вера в некую «волшебную кнопку». Но даже если учесть все параметры, влияющие на конечный процесс, на практике их очень непросто моделировать.

По мнению главы департамента Business Excellence компании Boehringer Ingelheim Андрея Лебедева, компания, которая приняла решения внедрить Business Intelligence-систему, должна быть готова к тому, что этот проект потребует серьезных инвестиций. К тому же, эти вложения будут долгосрочные, и «если есть желание и готовность в эту игру начать играть, назад дороги уже не будет».

«По моим наблюдениям, более половины подобных проектов не доводятся до желаемого результата, - заключил он. – Решение должно основываться на длительной дискуссии внутри компании».

Репортаж с «круглого стола» РАФМ читайте в ближайшем номере «ФВ».