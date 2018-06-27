Эксперты: с вероятностью в 95% об инициативе продажи лекарств в торговых сетях забудут навсегда

Игроки фармацевтического рынка ликуют: правительство прекратило работу над законопроектом о продаже лекарств в продуктовых магазинах.

Как стало известно, Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства.

«Многолетняя борьба фармацевтического сообщества против идеи, а в последний год и двух законопроектов о продаже лекарств в продуктовом ритейле, наконец-то разрешилась! Это общая победа профессионалов отрасли, которых поддержали также крупнейшие общероссийские общественные и бизнес-организации, Общественная Палата и профильный комитет Государственной думы», – прокомментировали «ФВ» в пресс-службе ААУ «СоюзФарма».

В разговоре с «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также отметил, что это новость, безусловно, позитивная для всей отрасли. Он назвал законопроект «бредовым», принятие которого могло бы значительно ухудшить ситуацию на российском рынке.

«Эту инициативу напрямую связывали с именем Шувалова. Как только стало известно, что в правительстве будут изменения, и Шувалов в него не попадет, предположение об отмене рассмотрения законопроекта появилось у участников рынка, в том числе и у меня. Но окончательно это мнение закрепилось тогда, когда «Магнит» очередной раз объявил о том, что они собираются развивать свои аптечные проекты в формате отдельных аптек. Тогда стало понятно, что шансы принятия этого законопроекта стремятся к нулю», – рассказал Николай Беспалов.

Отвечая на вопрос «ФВ» о возможности возврата обсуждения этой инициативы, эксперт подчеркнул: «гарантировать никто не возьмется, но с вероятностью в 95%, это постановление не будет вновь рассмотрено, потому что лоббировалось оно со стороны крупных игроков фудритейла. Если учесть, что оба крупных игрока развивают аптечные проекты в формате отельных аптек, то заинтересованных в этой инициативе лиц уже нет».

По мнению исполнительного директора СПФО Лилии Титовой, в данной ситуации победил здравый смысл. Общественность сплотилась как никогда, выработала единую позицию и смогла донести до всех уровней власти риски разрушения действующей системы лекарственного обеспечения.

«СПФО неоднократно поднимал проблему обеспечения населения в труднодоступных и малонаселенных районах с ограниченным количеством аптек и магазинов, призывая вернуться к теме передвижных форм торговли. На наш взгляд, это наиболее цивилизованный вариант решения проблемы, который необходимо транслировать на всех уровнях власти», – добавила при этом в разговоре с «ФВ» Лилия Титова.

В свою очередь в разговоре с «ФВ» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева напомнила, что последняя версия майского законопроекта не была поддержана ни одним органом федеральной исполнительной власти.

«Поэтому мы ждали, что со стороны правительства будет сделан шаг – контроль будет снят. Татьяна Голикова это сделала, за что ей большое спасибо. Я благодарю наше фармацевтическое, медицинское, пациентское сообщества. Работа была проведена огромная. Я хочу напомнить, что 1 марта законопроект планировалось внести в правительство, и при бывшем кабинете министров этот сценарий вполне мог жить. Мы сделали большую хорошую работу, которая привела к тому, что у правительства в руках сейчас отрицательное заключение от ФОИВов. Я всех нас с этим поздравляю», – прокомментировала Нелли Игнатьева.

Однако не все эксперты считают, что «битва» выиграна окончательно. Как сообщил «ФВ» директор по маркетингу аптечной сети «Аптека 24» Олег Гончаров, инициатива все равно будет реализована и законопроект в итоге пройдет.

«Это похоже на то, что произошло с запретом на рекламу алкоголя. Сколько сейчас в эфире рекламы пива? Поэтому, найдут новую лазейку, сформулируют особую логику этого решения по повышению доступности лекарств населению», – считает г-н Гончаров.

Как рассказала «ФВ» исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, они получили ответ на свое обращение от депутата ГД Ирины Яровой, в котором было указано, что Совет законодателей и регионы не поддержали инициативу о продаже лекарств в продуктовых сетях, не поддержали представленный Минпромторгом законопроект. С одной стороны, по мнению Елены Неволиной, это дает основание верить, что в Госдуме эта инициатива не пройдет. С другой — снятие вопроса с контроля правительства еще не говорит о том, что законопроект похоронят в архивах.

«У Минпромторга остается право на дальнейшее «проталкивание» законопроекта. Если они сочтут, что для них это важно, они могут продолжить работу. Поэтому праздновать то, что мы наступили на горло Минпромторгу, я бы не стала», — комментирует Елена Неволина.

Эксперт подчеркнула, что фармсообщество выстояло благодаря, в том числе, поддержке Минздрава, который занял принципиальную позицию в этом вопросе.

«Фармацевтическое сообщество показало: когда нас задирают, мы умеем сплачиваться и аргументированно доказывать свою правоту», — заключила Елена Неволина.