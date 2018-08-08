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Экспорт может стать основным драйвером роста для российских фармпроизводителей на ближайшие годы

08.08.2018

Инициативы по поддержке развития экспорта лекарств, заложенные в проекте стратегии «Фарма-2030», находят свое отражении в планах по развитию российских фармпроизводителей.

«Мы рассматриваем экспорт как хорошую возможность для развития бизнеса и нашей производственной площадки», – рассказал в интервью «ФВ» президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. Он подчеркнул, что данное направление включает пока в основном страны СНГ, хотя компания старается уже выходить за эти пределы.

«Например, сейчас довольно активно осваиваем вьетнамский рынок, да и в целом работаем над программой развития экспорта в дальнее зарубежье, - сообщил глава компании. – Планируем определить приоритетные рынки для развития, ключевые шаги, которые предстоит сделать. Это хорошая возможность для развития бизнеса и нашей производственной площадки, но, конечно, многое здесь будет зависеть от развития регуляторной составляющей, поэтому бизнесу важно оставаться в диалоге с государством».

Ранее в беседе с «ФВ» генеральный директор «Солофарм» Олег Жеребцов высказал мнение, что главный козырь российских фармкомпаний при переговорах с потенциальными зарубежными партнерами — низкая себестоимость продукции при ее высоком качестве.

«Мы продаем за рубеж свою продукцию на несколько миллионов долларов в год и считаем, что экспорт — основной драйвер роста фармкомпаний в горизонте ближайших трех-пяти лет», – заявил г-н Жеребцов.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
экспорт
Персоны
Жеребцов Олег Викторович

Генеральный директор Solopharm
Четвериков Денис

Президент компании «АКРИХИН»
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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