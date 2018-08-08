Экспорт может стать основным драйвером роста для российских фармпроизводителей на ближайшие годы

Инициативы по поддержке развития экспорта лекарств, заложенные в проекте стратегии «Фарма-2030», находят свое отражении в планах по развитию российских фармпроизводителей.

«Мы рассматриваем экспорт как хорошую возможность для развития бизнеса и нашей производственной площадки», – рассказал в интервью «ФВ» президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. Он подчеркнул, что данное направление включает пока в основном страны СНГ, хотя компания старается уже выходить за эти пределы.

«Например, сейчас довольно активно осваиваем вьетнамский рынок, да и в целом работаем над программой развития экспорта в дальнее зарубежье, - сообщил глава компании. – Планируем определить приоритетные рынки для развития, ключевые шаги, которые предстоит сделать. Это хорошая возможность для развития бизнеса и нашей производственной площадки, но, конечно, многое здесь будет зависеть от развития регуляторной составляющей, поэтому бизнесу важно оставаться в диалоге с государством».

Ранее в беседе с «ФВ» генеральный директор «Солофарм» Олег Жеребцов высказал мнение, что главный козырь российских фармкомпаний при переговорах с потенциальными зарубежными партнерами — низкая себестоимость продукции при ее высоком качестве.

«Мы продаем за рубеж свою продукцию на несколько миллионов долларов в год и считаем, что экспорт — основной драйвер роста фармкомпаний в горизонте ближайших трех-пяти лет», – заявил г-н Жеребцов.