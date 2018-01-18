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Елена Максимкина: компромисс по методике ценообразования будем искать до последнего

18.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Производители по-прежнему настаивают на том, что проект методики ценообразования в нынешнем варианте – антиинновационный документ.
Выступая на Гайдаровском форуме в рамках «круглого стола», организованного РБК, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина отметила, что в правительстве слышат всех участников, риски, которые обозначает бизнес, известны и понятны. Однако совместить цели новой методики и пожелания фармпроизводителей – задача сложная.
Отвечая на вопрос, когда и в каком виде будет принят документ, Елена Максимкина отметила: «Слишком чувствительная тема. Правительство слышит всех участников. Решение еще не принято, и я не могу сказать, что если методика категорически не устроит производителей, то она все равно будет принята. Есть решение – принять, но компромисс будет искаться до последнего».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
ценообразование
Персоны
Максимкина Елена Анатольевна

Директор Департамента лекобеспечения МЗ России
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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