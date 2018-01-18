Елена Максимкина: компромисс по методике ценообразования будем искать до последнего

Производители по-прежнему настаивают на том, что проект методики ценообразования в нынешнем варианте – антиинновационный документ.

Выступая на Гайдаровском форуме в рамках «круглого стола», организованного РБК, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина отметила, что в правительстве слышат всех участников, риски, которые обозначает бизнес, известны и понятны. Однако совместить цели новой методики и пожелания фармпроизводителей – задача сложная.

Отвечая на вопрос, когда и в каком виде будет принят документ, Елена Максимкина отметила: «Слишком чувствительная тема. Правительство слышит всех участников. Решение еще не принято, и я не могу сказать, что если методика категорически не устроит производителей, то она все равно будет принята. Есть решение – принять, но компромисс будет искаться до последнего».

