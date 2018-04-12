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Елена Максимкина: лекарственное страхование состоится, если станет обязательным для всех

12.04.2018
Фото: Игорь Чунусов

Для погружения в практику инструмента лекарственного страхования на амбулаторном этапе предстоит решить главный вопрос: готовность всего населения к этой системе. Об этом заявила руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина сегодня в ходе конгресса гематологов.

В настоящий момент существует множество предпосылок для ускорения реализации системы лекстрахования, однако состоится оно, если станет обязательным для всех, считает Елена Максимина.

«Все дело в людях. Общество должно решить, готовы ли здоровые люди к участию в обеспечении препаратами больных. Это главный вопрос», – отметила представитель Минздрава.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное страхование
Персоны
Максимкина Елена Анатольевна

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09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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