Елена Максимкина: лекарственное страхование состоится, если станет обязательным для всех

Для погружения в практику инструмента лекарственного страхования на амбулаторном этапе предстоит решить главный вопрос: готовность всего населения к этой системе. Об этом заявила руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина сегодня в ходе конгресса гематологов.

В настоящий момент существует множество предпосылок для ускорения реализации системы лекстрахования, однако состоится оно, если станет обязательным для всех, считает Елена Максимина.

«Все дело в людях. Общество должно решить, готовы ли здоровые люди к участию в обеспечении препаратами больных. Это главный вопрос», – отметила представитель Минздрава.