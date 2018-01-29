Елена Максимкина: нельзя допустить, чтобы лекарства продавались на соседних полках с продуктами

Общественное обсуждение законопроекта о разрешении продажи отдельных лекарственных средств в торговых точках свидетельствует, что очень многие воспринимают эту инициативу отрицательно. Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина не понимает, зачем вновь поднимать дискуссию, когда профессиональное сообщество неоднократно высказывалось против.

«В законопроекте через запятую перечислено, что торговая организация может продавать продукты и лекарственные препараты. Но ведь такое недопустимо. Существующее законодательство предусматривает возможность выделить отдельное пространство в магазине, оформить его как киоск и продавать лекарства», – отметила она в беседе с «ФВ».

На портале regulation.gov.ru за законопроект проголосовало 19 человек, а против более четырех тысяч.

Законопроект предлагает ст. 4 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: «Торговая организация – организация, осуществляющая розничную торговлю продовольственными товарами, которая вправе осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, перевозку и отпуск лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, для медицинского применения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона». Для продажи лекарств магазину необходимо будет получить лицензию на фармацевтическую деятельность.