Елена Максимкина подтвердила свое участие в открытии благотворительного аукциона в пользу детей с патологиями дыхательной-легочной системы

23 января начала свою работу выставка живописи и фотографии «Глоток воздуха», которая будет проходить в Москве в галерее «Агентство. Art Ru» до 28 января. Фонд «Кислород» и группа компаний «Сантэнс Сервис» приглашают всех посетить это мероприятие.

В рамках выставки 27 января (суббота) в 16:00 состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены работы, не представленные в основной выставочной экспозиции. Все средства от продажи на аукционе будут переданы в благотворительный фонд, который занимается поддержкой людей с тяжелыми патологиями дыхательно-легочной системы.

Свое согласие на участие в открытии благотворительного аукциона и приветственное слово к представителям фармацевтического и медицинского сообщества дала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Модерировать вечер будет главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев, а благотворительный аукцион проведет искусствовед высочайшего уровня, старший научный сотрудник и куратор многих выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина Алексей Савинов. В рамках экспозиции собраны работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), фотографов Анны Сержант(Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр).

«ФВ» будет освещать это мероприятие.