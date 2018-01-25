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Елена Максимкина подтвердила свое участие в открытии благотворительного аукциона в пользу детей с патологиями дыхательной-легочной системы

25.01.2018

23 января начала свою работу выставка живописи и фотографии «Глоток воздуха», которая будет проходить в Москве в галерее «Агентство. Art Ru» до 28 января. Фонд «Кислород» и группа компаний «Сантэнс Сервис» приглашают всех посетить это мероприятие.

В рамках выставки 27 января (суббота) в 16:00 состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены работы, не представленные в основной выставочной экспозиции. Все средства от продажи на аукционе будут переданы в благотворительный фонд, который занимается поддержкой людей с тяжелыми патологиями дыхательно-легочной системы.

Свое согласие на участие в открытии благотворительного аукциона и приветственное слово к представителям фармацевтического и медицинского сообщества дала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Модерировать вечер будет главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев, а благотворительный аукцион проведет искусствовед высочайшего уровня, старший научный сотрудник и куратор многих выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина Алексей Савинов. В рамках экспозиции собраны работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), фотографов Анны Сержант(Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр).

«ФВ» будет освещать это мероприятие.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
благотворительная акция
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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