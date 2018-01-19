Елена Максимкина: заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств должны фармацевты или медики

Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя, считает директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Отрадно, все вроде бы договорились о том, что есть такая возможность – обеспечить доставку специалистами с фармацевтическим, медицинским средним образованием. Это должны быть специалисты, однозначно. Потому что отложенной консультации не может быть в отношении применения, а любой препарат, он небезопасный», – сказала представитель Минздрава ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

Е. Максимкина отметила, что законопроект, регулирующий интернет-продажу лекарств, будет рассмотрен в весеннюю сессию в Госдуме.

«Идет дискуссия о том, включать или не включать на первоначальном этапе возможность интернет-продажи препаратов, которые рецептурно выпускаются. В принципе, все-таки первоначально была концепция такая, что пустить пробный... с безрецептурными», – добавила она.

По ее словам, рецептурные лекарства могут быть включены на втором этапе. Но это произойдет не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также когда все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

13 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 г., однако этого не произошло.