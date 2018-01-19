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Елена Максимкина: заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств должны фармацевты или медики

19.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя, считает директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Отрадно, все вроде бы договорились о том, что есть такая возможность – обеспечить доставку специалистами с фармацевтическим, медицинским средним образованием. Это должны быть специалисты, однозначно. Потому что отложенной консультации не может быть в отношении применения, а любой препарат, он небезопасный», – сказала представитель Минздрава ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

Е. Максимкина отметила, что законопроект, регулирующий интернет-продажу лекарств, будет рассмотрен в весеннюю сессию в Госдуме.

«Идет дискуссия о том, включать или не включать на первоначальном этапе возможность интернет-продажи препаратов, которые рецептурно выпускаются. В принципе, все-таки первоначально была концепция такая, что пустить пробный... с безрецептурными», – добавила она.

По ее словам, рецептурные лекарства могут быть включены на втором этапе. Но это произойдет не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также когда все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

13 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 г., однако этого не произошло.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
доставка
интернет-аптеки
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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