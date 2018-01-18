Елена Неволина: запрет на отпуск лекарств директором аптеки стал орудием в борьбе конкурентов

Аптечные организации продолжают штрафовать в случаях продажи лекарственных препаратов сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой. Об этом в ходе заседания совета по профессиональным квалификациям в области фармации рассказала исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Напомним, специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могут работать за первым столом. Для отпуска препаратов им необходимо получать еще один, дополнительный сертификат. Профсообщество данную ситуацию называет абсурдом.

«Эти проблемы стали орудием в конкурентной борьбе. Аптека на аптеку начинают писать жалобы, что директор занимается отпуском лекарств. Смешно! Потому что когда пациент приходит в медорганизацию и его оперирует завотделением, то считается – повезло, а когда заведующий аптекой отпускает лекарство, это квалифицируется как нарушение требований к лицензированию», – объясняет Елена Неволина. Задача, стоящая перед профсообществом – изменить ситуацию.

Как отметила руководитель Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова, эксперты в области фармации должны обосновать, выработать предложение о внесении изменений в соответствующие документы, чтобы этот пробел ликвидировать. «Минздрав противодействовать не будет», – отметила Татьяна Семенова.