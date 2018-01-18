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Елена Неволина: запрет на отпуск лекарств директором аптеки стал орудием в борьбе конкурентов

18.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

Аптечные организации продолжают штрафовать в случаях продажи лекарственных препаратов сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой. Об этом в ходе заседания совета по профессиональным квалификациям в области фармации рассказала исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.
Напомним, специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могут работать за первым столом. Для отпуска препаратов им необходимо получать еще один, дополнительный сертификат. Профсообщество данную ситуацию называет абсурдом.
«Эти проблемы стали орудием в конкурентной борьбе. Аптека на аптеку начинают писать жалобы, что директор занимается отпуском лекарств. Смешно! Потому что когда пациент приходит в медорганизацию и его оперирует завотделением, то считается – повезло, а когда заведующий аптекой отпускает лекарство, это квалифицируется как нарушение требований к лицензированию», – объясняет Елена Неволина. Задача, стоящая перед профсообществом – изменить ситуацию.
Как отметила руководитель Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова, эксперты в области фармации должны обосновать, выработать предложение о внесении изменений в соответствующие документы, чтобы этот пробел ликвидировать. «Минздрав противодействовать не будет», – отметила Татьяна Семенова.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевты
сертификат специалиста
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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