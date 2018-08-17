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«Элта» анонсировала запуск проектов в области медицинской техники и фармацевтики

17.08.2018

Компания «Элта» начала строительство завода на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». На новом производственном комплексе будет реализованы проекты в области медицинской техники и фармацевтики.

Как сообщил генеральный директор «Элта» Юрий Глухов, на территории ОЭЗ в частности будет производиться глюкометр, синхронизирующийся с мобильным приложением и телемедицинским порталом.

На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» уже успешно развивается производство медицинской продукции. Так, на базе Зеленоградского инновационно-технологического центра создан носимый аппарат вспомогательного кровообращения, предназначенный для замены транспортной функции левого желудочка у больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности, а также ведется разработка носимого аппарата «искусственная почка», в основу которого был положен метод перитонеального диализа.

Инвестиционный портфель Зеленоградского наноцентра на сегодняшний день включает более 30 стартапов. Общий объем собственных и привлеченных инвестиций в технологические проекты на ранних стадиях в 2012-2018 гг. превысил 250 млн руб., а выручка стартапов в год составляет более 40 млн руб.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
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