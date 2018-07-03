EMWA опубликовала русскоязычную версию совместного заявления AMWA-EMWA-ISMPP, разработанную ОСТ

Компания OCT выступила инициатором и разработчиком проекта русскоязычной версии совместного заявления трех профессиональных ассоциаций о роли медицинских писателей в подготовке медицинских и научных публикаций.

Впервые заявление было опубликовано в январе 2017 г. Его соавторами стали Американская ассоциация медицинских писателей (AMWA), Европейская ассоциация медицинских писателей (EMWA) и Международное общество специалистов в области медицинских публикаций (ISMPP).

«Мы считаем, что данное заявление достаточно емко отражает основные обязанности профессиональных медицинских писателей и авторов научных публикаций. Для наших российских коллег это важный документ. Уверены, он будет полезен в работе», – комментирует разработку Евгения Радькова, медицинский писатель OCT.

Перевод заявления на русский язык был принят Европейской ассоциацией медицинских писателей (EMWA) и опубликован на сайте организации в списке официальных документов.

Полный текст заявления на русском языке доступен по ссылке.

Источник публикации: ОСТ