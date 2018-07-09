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«Эркафарм», «Неофарм» и «Ригла» вступили в СПФО

09.07.2018

Сразу три крупнейшие аптечные сети приняли решение о вхождении в союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

«Таким образом, Ассоциация СПФО сможет представлять всю товаропроводящую цепочку. Это позволит нам представлять голос отрасли более консолидировано», - комментирует исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

В свою очередь, генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов комментируя вступление «Риглы» в СПФО отметил: «Для нас важно быть не просто частью происходящих событий, но и принимать активное участие в формировании этичных и прозрачных отношений между игроками фармацевтического рынка в новых условиях. Это невозможно делать в одиночку».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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СПФО
Фармвестник-ТВ
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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