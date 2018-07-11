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Еще одна екатеринбургская сеть ищет покупателя

11.07.2018
Фото: автор

Владелец аптечной сети «Благодар» (Екатеринбург) выставил бизнес на продажу. Участники рынка считают, что найти покупателя будет трудно. По общему мнению, заявленная цена слишком высока, а предложение на рынке превышает спрос.

Большая часть аптек «Благодар» работает в арендованных помещениях. Оборот сети – около 30 млн руб. в месяц. Продажей бизнеса занимается посредник. По его словам, собственник расстается с фармритейлом, чтобы финансировать новый проект – производство одноразовой медицинской одежды. Стартовая цена за 17 точек (шесть в Екатеринбурге, остальные – в городах Свердловской области) – 77 млн руб.

Екатеринбургские аптекари, оценившие предложение, говорят, что за такую сумму продать «Благодар» не удастся. Выйти из бизнеса сегодня хотят многие собственники региональных сетей, и потенциальные покупатели выбирают наиболее привлекательные варианты.

С начала года количество поглощений увеличивалось – свой бизнес федеральным игрокам уступили владельцы екатеринбургских сетей «Плант-фарма», «Дешевая аптека», «Фармарт», «Источник здоровья» и «Аптека-Сити». Наблюдатели прогнозировали, что в летний сезон региональные сети, решившие продать бизнес, станут сговорчивее.

Но пока на рынке затишье. Участники рынка отмечают, что задолженность федеральных игроков оптовым структурам растет – поставщики уже начали отказывать им в отгрузке товаров. В таких условиях расширение бизнеса становится не самой главной задачей. А те, у кого с финансами все в порядке, ждут, когда мелкие сети окончательно разорятся.

Автор: Михаил Старков, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть
продажа
Екатеринбург
Фармвестник-ТВ
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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