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«Эвалар» получил премию Gold Print Awards как лучший рекламодатель в категории «Фарма»

09.04.2018

Ежегодная церемония вручения Национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards прошла в отеле «Метрополь» 5 апреля. Эта национальная премия в области медиарекламы учреждена крупнейшими издательскими домами в целях популяризации печатной прессы в качестве канала распространения рекламных сообщений, а также поощрения рекламодателей. Победители были определены в 16 номинациях. Компания «Эвалар» получила награду как лучший рекламодатель печатных СМИ в категории «Фарма».

Получая награду, председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева выразила уверенность, что в век интернета, новых медиа и мессенджеров пресса сохранит свою актуальность как источник проверенной и достоверной информации.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Эвалар"
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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