«Эвалар» получил премию Gold Print Awards как лучший рекламодатель в категории «Фарма»

Ежегодная церемония вручения Национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards прошла в отеле «Метрополь» 5 апреля. Эта национальная премия в области медиарекламы учреждена крупнейшими издательскими домами в целях популяризации печатной прессы в качестве канала распространения рекламных сообщений, а также поощрения рекламодателей. Победители были определены в 16 номинациях. Компания «Эвалар» получила награду как лучший рекламодатель печатных СМИ в категории «Фарма».

Получая награду, председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева выразила уверенность, что в век интернета, новых медиа и мессенджеров пресса сохранит свою актуальность как источник проверенной и достоверной информации.