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Лента · В России
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«Эвалар» совместно со Службой крови поддержали доноров

28.06.2018

В июне в аптечной сети «Эвалар» в Москве прошла акция «Спасибо, донор», приуроченная к Всемирному Дню донора крови и направленная на поддержку ответственного донорства крови и ее компонентов. Партнером проекта стал Центр крови ФМБА России.

В рамках акции каждый, кто сдал кровь в период с 24 мая по 24 июня или предъявил удостоверение Почетного донора Москвы или России, мог получить подарочный набор продукции «Эвалар» для поддержания здоровья доноров. В акции приняло участие около 600 человек, из которых 263 человека – это Почетные доноры России или Москвы.

С 2008 года Минздрав России, ФМБА и Центр крови ФМБА России реализуют масштабную Программу развития донорства крови и ее компонентов, в которой задействованы все субъекты Российской Федерации. Среди важнейших направлений деятельности – разработка прогрессивных форм и методов организации службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в практическое здравоохранение.

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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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