Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения России

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1584-р от 30 июля 2018 г. Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. До этого назначения он возглавлял Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России.

Камкин Евгений Геннадьевич стал шестым заместителем главы Минздрава Вероники Скворцовой. Напомним, до настоящего времени заместителями министра были: