Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения России

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1584-р от 30 июля 2018 г. Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. До этого назначения он возглавлял Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России.
Камкин Евгений Геннадьевич стал шестым заместителем главы Минздрава Вероники Скворцовой. Напомним, до настоящего времени заместителями министра были:
- Первый заместитель министра Татьяна Владимировна Яковлева;
- Статс-секретарь - заместитель министра Дмитрий Вячеславович Костенников;
- Заместитель министра Сергей Александрович Краевой;
- Заместитель министра Наталья Александровна Хорова;
- Заместитель министра Олег Олегович Салагай.