 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
283

Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения России

01.08.2018
Фото: rosminzdrav.ru

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1584-р от 30 июля 2018 г. Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. До этого назначения он возглавлял Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России.

Камкин Евгений Геннадьевич стал шестым заместителем главы Минздрава Вероники Скворцовой. Напомним, до настоящего времени заместителями министра были:

  1. Первый заместитель министра Татьяна Владимировна Яковлева;
  2. Статс-секретарь - заместитель министра Дмитрий Вячеславович Костенников;
  3. Заместитель министра Сергей Александрович Краевой;
  4. Заместитель министра Наталья Александровна Хорова;
  5. Заместитель министра Олег Олегович Салагай.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.07.2018 Кадровые назначения в Philips «Здравоохранение»
18.07.2018 Дело о сговоре Минздрава и «Р-Фарм» начнет рассматриваться 30 августа
16.07.2018 Материал для онкологических тестов в специальные центры сможет доставлять «Почта России»
16.07.2018 Минздрав разъяснил хитрости статистики по ВИЧ-инфицированным гражданам
10.07.2018 На смену Герману Клименко пришел Дмитрий Песков
Метки
назначение
Минздрав России
Персоны
Краевой Сергей Александрович

Заместитель Министра здравоохранения РФ
Салагай Олег Олегович
Заместитель министра здравоохранения РФ
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Яковлева Татьяна Владимировна
Первый заместитель министра здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения