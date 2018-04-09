Фармакокинетика для экономных

В 3 раза дешевле с тест-системой НПЦ Пробиотек стали фармакокинетические исследования ритуксимаба.
Ритуксимаб эффективен в лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний. Высокая стоимость оригинального препарата ритуксимаба Мабтера® создает острую потребность в его более доступных биоаналогах.
В процессе подтверждения их биоподобия оригинальному препарату возникает необходимость в изучении фармакокинетических характеристик и биодоступности. В доклинических и клинических исследованиях требуются адекватные методы количественного определения ритуксимаба в биологических жидкостях.
Тест-система НПЦ Пробиотек на основе твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет проводить количественное определение ритуксимаба в сыворотке крови лабораторных животных и человека.
Преимущества тест-системы НПЦ Пробиотек по сравнению с импортными наборами ИФА:
- более высокая чувствительность (предел обнаружения – 0,25 нг/мл);
- стоимость применения меньше, как минимум, в 3 раза.
Аналитические характеристики тест-системы НПЦ Пробиотек соответствуют критериям приемлемости, предъявляемым международными стандартами по валидации биоаналитических методов.
Тест-система апробирована в ходе определения ритуксимаба в сыворотке крови кроликов. Воспроизводимость, точность и достоверность результатов анализа подтверждены.
Источник публикации: ГК «Пробиотек»