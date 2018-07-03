Фарминдустрия снова просит продлить сроки подготовки к маркировке лекарств

Комитет Госдумы по охране здоровья провел парламентские слушания, посвященные проблемам и перспективам правоприменительной практики внедрения программы по маркировке лекарств. Заседание провел депутат Александр Петров. Одной из затронутых тем стали сроки перехода к обязательному нанесению контрольно-идентификационных знаков.

«Производители заинтересованы в том, чтобы система заработала без сильного переноса сроков, – заявил заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков. – Но появление дополнительных требований по ходу реализации проекта вызывает необходимость их отработки, уверенности, что все будет работать устойчиво. И только потом можно переходить к ответу на вопрос, с какой даты можно вводить систему в эксплуатацию».