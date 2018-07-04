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Фармкомпании надеются решить проблему дефицита кадров в том числе за счет иностранных студентов

04.07.2018

В Сочи 3 июля стартовал II Всероссийский межвузовский GxP-саммит, нацеленный на поиск талантливых студентов и выпускников для растущей фармацевтической отрасли. Несмотря на то, что новый формат поиска кадров проходит лишь второй год, уже было подано более 700 заявок, а поучаствовать в конкурсных программах 5 июля смогут более 300 делегатов. Их работы будут оценивать около 30 экспертов.

Актуальность и востребованность саммита показало участие иностранных делегатов из дальнего зарубежья, которые расширили формат до международного уровня. Как сообщил «ФВ» руководитель ГИЛС и НП Владислав Шестаков, у всех фармкомпаний есть потребность в специалистах среднего звена, а также кадрах, способных соответствовать требованиям международных норм производства. Отечественные компании активно занимаются обучением и подготовкой будущих сотрудников не только к работе, но и к победам на международных конкурсах по фармацевтике.

С развитием биотехнологий в фарме все больше востребованы специальности, которые мало представлены в вузах. Поэтому компании готовы доучивать специалистов как со студенческой скамьи, так и школьной.

«Сейчас востребованы специалисты на стыке разных наук, например биоинформатик, биофизик. Также, узкие специалисты в области клинических исследований, поскольку отечественные компании стали активно развивать это направление. Мы обучаем внутри компании тех ребят, у которых есть базовое медицинское образование и аналитические способности. Дефицит не только клиницистов, но и специалистов в области реристрации лекарственных препаратов и продвижения в регионах», – рассказала «ФВ» руководитель HR департамента «Герофарм» Анна Девицкая.

Российские фармпроизводители развиваются столь стремительно, что уже зарубежные студенты и выпускники готовы рассматривать отечественную фарму как важную ступень развития собственной карьеры. В рамках саммита было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом по поиску кадров для фарминдустрии «Путеводная звезда» и международной ассоциацией студентов фармацевтов (IPSF).fcfaaf64fc15c28baebc63b3d5b0538a.jpg

Как сообщил «ФВ» представитель IPSF Мартин Крайнц, в Европе сложилась похожая ситуация, когда есть места для специалистов, но нет кадров.

«Мы видим очень активное развитие всей отрасли от науки до маркетинга. Поэтому каждый год все больше организаций подключается к нашей ассоциации, что позволяет получать большее влияние на вузы», – рассказал г-н Крайнц.

Межвузовский студенческий GxP саммит – это уникальная площадка, которая даёт возможность фармкомпаниям найти наиболее перспективных специалистов для дальнейшего трудоустройства из числа студентов и аспирантов, оценить их профессиональные качества и заинтересовать своими проектами и задачами, – уверены в компании «Натива».

«Талантливые ребята могут присмотреться к возможным будущим работодателям, пообщаться с ними и понять, насколько их собственные представления и идеи совпадают с реальными потребностями фармотрасли», – сообщила «ФВ» руководитель службы по корпоративным коммуникациям и внешним связям «Натива» Анжелика Хандукян.

В компании «Сотекс» также уже второй год внимательно изучают перспективные кадры среди технологов производства, которые могут выбирать направления внутри компаний: технология производства, службы качества, R&D отделы.

Сергей Антимонов

«Сегодня мало быть просто технологом. Приходящие выпускники должны быстро овладевать сводом надлежащих практик GxP. Ведь без GMP сегодня нет производства. При этом необходимо постоянно обучаться», – сообщил ФВ заместитель директора по производству «Сотекс» Сергей Антимонов.

Большая фарма не только ищет кадры, но и комплексно развивает их, стартуя со школьной скамьи.641980514cc6d52aacb4aa58b6bb54a2.jpg

«Мы работаем с будущими специалистами, и подготовку кадров начинаем со школьной скамьи, реализуя развлекательно-развивающие программы, – сообщила «ФВ» руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу компании «Р-Фарм» Екатерина Репкина. – Такие предметы как химия и биология являются некой путеводной звездой, которая ведет ребят в дальнейшем в мир фармацевтической индустрии. В этом учебном году мы открыли фармацевтический класс (два года обучения, 10-11 классы) в лицее г. Ярославля, где локализуются производственные площадки ГК «Р-Фарм». В профориентационном лагере «Смена» мы открыли лабораторию, чтобы познакомить детей с профессиями фармацевтической индустрии. Уделяем большое внимание практикоориентированным программам подготовки кадров в колледжах и вузах, развиваем степендиальные программы поддержки студентов».

На фото сверху вниз: Мартин Крайнц, Сергей Антимонов и Екатерина Репкина.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
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