 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
205

Фармкомпании пересматривают подходы к структурированию зарплат медпредставителей

18.01.2018

По наблюдениям рекрутеров, фармацевтические компании увеличивают окладную часть заработка медицинских представителей и пересматривают подходы к выплате бонусов. Такая тенденция стала особенно заметна в 2017 году.

«Сейчас работодатели стараются выравнивать базовую часть в структуре зарплаты, чтобы больше финансово заинтересовать сотрудников в работе в компании и обеспечить стабильность команды, – комментирует консультант практики «Фармацевтика и здравоохранение» компании Odgers Berndtson Ирина Обухова. – При этом несколько иначе структурируется бонусная часть, чтобы результаты деятельности были больше завязаны не на валовый объем продаж. От полевых сотрудников ожидают большей ответственности за свои действия, ориентации не на количество, а на качество работы. Качественных показателей в KPI медицинского представителя становится больше».

При найме медпредставителей работодатели проверяют их на «драйв», нацеленность на результат. Сегодня бизнесу нужны целеустремленные, мобильные работники, продвинутые с точки зрения умения работать с современными CRM системами и гаджетами.

«Если раньше в своих требованиях к компетенциям работодатели больше говорили об умении коммуницировать, то сейчас с учетом того, что многие процессы в работе представителя автоматизируются, усиливается фокус на умение пользоваться техникой, четкость работы в автоматизированной системе отчетности. При отборе работодатели смотрят, насколько человек быстрый, адаптивный, инновационный», – поясняет Ирина Обухова.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
Материалы по теме
15.01.2018 Зарплаты медпредставителей в зарубежных компаниях выше, чем в российских
30.11.2017 Медпреды предпочитают работать до обеда
29.11.2017 Медпредставители нарасхват
27.10.2017 На очередном заседании РАФМ обсудили «диджитализацию» работы медпредставителей
26.10.2017 Зарплаты сотрудников иностранных и российских компаний-производителей медоборудования выравниваются
Метки
медпредставители
зарплата
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения