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Фармпредприятия никак не могут поделить наименование «аптека от склада»

02.08.2018

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил очередной иск ООО «Доктор Чехов» (Пермь) к республиканскому УФАС о признании незаконным и отмене его решения, принятого в январе 2017 г.

Началось все с того, что на «Доктора Чехова» в УФАС Татарстана в 2015 г. пожаловалось ООО «Аптека от склада». Заявителя возмутило то, что конкурент использует его фирменное наименование при внешнем оформлении аптек в Казани. УФАС признало это актом недобросовестной конкуренции и выдало «Доктору Чехову» предписание в срок до 20.12.2015 г. прекратить нарушать закон «О защите конкуренции». Однако предприятие не согласилось с такой постановкой вопроса и обратилось в суд. Оно настаивало на том, что при вынесении своего нормативного акта антимонопольная служба совсем не учла то обстоятельство, что за пределами Казани «Доктор Чехов» использовал обозначение «Аптека от склада» в своей деятельности и при оформлении аптек еще до регистрации ООО «Аптека от склада» 18.01.2011 г.

В ходе рассмотрения дела также было установлено, что антимонопольный орган нарушил процедуру принятия оспариваемого решения (не вел протокол). В итоге Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу «Доктора Чехова».

Однако пока шел судебный процесс, в январе 2017 г. УФАС вынесло определение, которым продлило срок исполнения своего первого предписания «Доктору Чехову». Это противоречит закону «О защите конкуренции», в котором сказано, что принятие заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда и исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. 31 июля Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил исковое требование ООО «Доктор Чехов» о признании определения УФАС незаконным.

Интересно, что такой же спор стал предметом разбирательства и в Арбитражном суде Тюменской области. В этот раз ООО «Доктор Чехов» потребовало, чтобы суд обязал ООО «Аптека от склада» перестать пользоваться этим названием. Но получило отказ и в первой, и в апелляционной инстанциях.

Суды руководствовались Правилами хранения лекарственных средств, утвержденными

приказом Минздрава РФ № 706н, и исходили из того, что «для организаций розничной

торговли лекарственными средствами, которыми являются аптеки, словесное обозначение «аптека от склада» означает лишь то, что лекарственные средства, реализуемые аптекой, доставлены и ранее находились на складе, что применимо к любой аптеке, а не только к аптекам истца и ответчика». Таким образом, используемое сторонами словесное обозначение «аптека от склада» не обладает какой-либо оригинальностью, является общеупотребимым и не может относиться к числу средств индивидуализации, находящихся под охраной закона.

Напомним, что похожие споры также имели место в Ставропольском крае.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
недобросовестная конкуренция
Республика Татарстан
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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