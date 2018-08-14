Фармпроизводители могут получить дополнительное налоговое бремя

На странице http://regulation.gov.ru/projects#npa=83016 на общественное обсуждение выставлен законопроект «О внесении изменений части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Его инициатором выступил Минфин.

Документ вводит в России понятие «экологический налог», который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

По мнению ведомства, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, из-за чего государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления, поскольку его расчет будет производится исходя из необходимых ежегодных затрат бюджета на охрану экологии.

«ФВ» попросил прокомментировать возможные последствия принятия законопроекта для фармацевтической отрасли партнера коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергея Патракеева.

«С одной стороны, законопроект очевидно призван заменить существующие сейчас экологические и утилизационные сборы, - подчеркнул он. - В то же время достаточно широко задан круг объектов обложения экологическим налогом - это негативное воздействие на окружающую среду в результате, в частности, образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности. То есть, по сути, все отходы, которые образуются в результате производственной деятельности, и которые не классифицируются как ТБО (твердые бытовые отходы), могут стать объектом обложения новым налогом».

При этом, эксперт обратил внимание, что если образующиеся отходы в процессе их утилизации сейчас проходят по цепочке из нескольких лиц, то каждое лицо в этой цепочке, по логике законопроекта, должно будет заплатить экологический налог отдельно.

«Таким образом, можно констатировать, что у многих фармпроизводителей в России может появиться дополнительное налоговое бремя», - заключил собеседник «ФВ».

Исключение в текущей версии законопроекта пока сделано только для тех, кто осуществляет деятельность исключительно на объектах IV категории опасности - при условии обязательной постановки таких объектов на государственный учет по правилам закона «Об охране окружающей среды», отметил Сергей Патракеев.