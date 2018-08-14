 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
448

Фармпроизводители могут получить дополнительное налоговое бремя

14.08.2018

На странице http://regulation.gov.ru/projects#npa=83016 на общественное обсуждение выставлен законопроект «О внесении изменений части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Его инициатором выступил Минфин.

Документ вводит в России понятие «экологический налог», который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

По мнению ведомства, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, из-за чего государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления, поскольку его расчет будет производится исходя из необходимых ежегодных затрат бюджета на охрану экологии.

«ФВ» попросил прокомментировать возможные последствия принятия законопроекта для фармацевтической отрасли партнера коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергея Патракеева.

«С одной стороны, законопроект очевидно призван заменить существующие сейчас экологические и утилизационные сборы, - подчеркнул он. - В то же время достаточно широко задан круг объектов обложения экологическим налогом - это негативное воздействие на окружающую среду в результате, в частности, образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности. То есть, по сути, все отходы, которые образуются в результате производственной деятельности, и которые не классифицируются как ТБО (твердые бытовые отходы), могут стать объектом обложения новым налогом».

При этом, эксперт обратил внимание, что если образующиеся отходы в процессе их утилизации сейчас проходят по цепочке из нескольких лиц, то каждое лицо в этой цепочке, по логике законопроекта, должно будет заплатить экологический налог отдельно.

«Таким образом, можно констатировать, что у многих фармпроизводителей в России может появиться дополнительное налоговое бремя», - заключил собеседник «ФВ».

Исключение в текущей версии законопроекта пока сделано только для тех, кто осуществляет деятельность исключительно на объектах IV категории опасности - при условии обязательной постановки таких объектов на государственный учет по правилам закона «Об охране окружающей среды», отметил Сергей Патракеев.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.08.2018 Участники СПИК могут получить дополнительные налоговые льготы
18.06.2018 Алексей Репик заплатит налоги в Ярославской области
28.04.2018 Оптовая фармкомпания проиграла суд о доначисленных налоговиками 10 млн рублей
12.02.2018 Концерн «Эском» обжалует в суде доначисление 13,4 млн рублей налогов
28.12.2017 Суд оставил в силе штраф в 1,6 миллиона рублей за совершение фармкомпанией налогового преступления
Метки
налоги
Персоны
Патракеев Сергей

Cергей Патракеев, адвокат
Руководитель практики фармацевтики и здравоохранения
Коллегия адвокатов «Ковалёв, Тугуши и партнеры»

Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения