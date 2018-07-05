Фармпроизводители просят отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств, пишет РБК. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией, а также может привести к значительному росту цен на лекарства из-за дополнительных расходов.



С 1 февраля 2017 года в России проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штриховым кодом. В 2020 году маркировка для лекарственных средств станет обязательной. Но весной этого года, как утверждают авторы письма, «спустя полтора года после начала эксперимента и осуществленных производителями значительных инвестиций в закупку необходимого оборудования», правительство России предложило изменить систему маркировки, добавив в нее механизмы криптозащиты.

«Обсуждающиеся в настоящее время предложения по пересмотру фундаментальных основ организации системы мониторинга посредством введения криптозащиты серийного номера упаковки <…> полностью противоречат действующей концепции эксперимента и кардинально изменяют весь проект, включая сроки и условия его внедрения. Данные изменения потребуют от производителей значительных незапланированных временных и материальных расходов», — говорится в документе.



Авторы письма указывают, что это может привести к существенному росту цен на лекарственные препараты и снизить их доступность для населения.

Ранее в Госдуме прошли парламентские слушания по теме маркировки. На них заместитель руководителя ФНС России Андрей Батуркин сообщил, что решение о распространении криптографии для маркировку лекарств — требование ФСБ. По его словам, спецслужбы считают, что «отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар».



Применение криптозащиты приведет к удорожанию лекарств, считает первый заместитель руководителя фракции «ЕР» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

«Я не уверен, что такие лекарства, как йод, зеленка, валидол требуют криптозащиты, но я абсолютно уверен, что это приведет к удорожанию этих дешевых лекарств», – отметил депутат, выступая 3 июля в Госдуме в ходе «правительственного часа».

«Мы понимаем, на кого могут быть переложены издержки предприятий, которые в данном случае возникнут. Еще хуже может быть ситуация с жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Там действительно цена зафиксирована, туда не вложишь дополнительную цену, но их можно снимать с производства в том случае, если они окажутся для предприятия нерентабельными», – заметил парламентарий.