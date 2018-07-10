ФАС: дополнительные административные барьеры на открытие новых аптек создадут коррупционные риски

Предложение Минпромторга уменьшить количество аптек, опубликованное в проекте стратегии развития фармотрасли до 2030 года, в беседе с «ФВ» подвергла критике заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

По ее мнению, рост количества аптек не может расцениваться негативно, так как направлено на повышение доступности лекарственных препаратов населению, расширение ассортимента и снижение цен.

«Наибольший положительный эффект от открытия новых аптек возникает в небольших территориальных образованиях, где проблема лекарственной доступности выражена наиболее остро», - отметила представитель антимонопольной службы.

По ее словам, «развитие аптечных сетей не приводит к снижению конкуренции, если происходит за счет расширения их географии присутствия, а не за счет увеличения долей присутствия на конкретных локальных рынках».

Собеседница «ФВ» также указала, что большое количество аптек открывается только в крупных городах и региональных центрах, «где существует достаточный платежеспособный спрос на аптечный ассортимент».

«Инициатива ограничения количества аптечных организаций экономически не оправдана, может привести к снижению доступности лекарств населению, повышению цен, снижению качества обслуживания и возвращению в аптеки очередей», - заявила Надежда Шаравская.

Кроме того, по мнению представителя ведомства, не ясны механизмы такого ограничения. «Фармацевтическая деятельность лицензируется, а создание дополнительных административных барьеров на открытие новых аптек или квотирование их размещения создаст коррупционные риски, - подчеркнула она. - Например, наиболее сильные игроки на рынке смогут надолго закрепить свои позиции не путем повышения эффективности, а с помощью административного барьера».