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ФАС: дополнительные административные барьеры на открытие новых аптек создадут коррупционные риски

10.07.2018

Предложение Минпромторга уменьшить количество аптек, опубликованное в проекте стратегии развития фармотрасли до 2030 года, в беседе с «ФВ» подвергла критике заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

По ее мнению, рост количества аптек не может расцениваться негативно, так как направлено на повышение доступности лекарственных препаратов населению, расширение ассортимента и снижение цен.

«Наибольший положительный эффект от открытия новых аптек возникает в небольших территориальных образованиях, где проблема лекарственной доступности выражена наиболее остро», - отметила представитель антимонопольной службы.

По ее словам, «развитие аптечных сетей не приводит к снижению конкуренции, если происходит за счет расширения их географии присутствия, а не за счет увеличения долей присутствия на конкретных локальных рынках».

Собеседница «ФВ» также указала, что большое количество аптек открывается только в крупных городах и региональных центрах, «где существует достаточный платежеспособный спрос на аптечный ассортимент».

«Инициатива ограничения количества аптечных организаций экономически не оправдана, может привести к снижению доступности лекарств населению, повышению цен, снижению качества обслуживания и возвращению в аптеки очередей», - заявила Надежда Шаравская.

Кроме того, по мнению представителя ведомства, не ясны механизмы такого ограничения. «Фармацевтическая деятельность лицензируется, а создание дополнительных административных барьеров на открытие новых аптек или квотирование их размещения создаст коррупционные риски, - подчеркнула она. - Например, наиболее сильные игроки на рынке смогут надолго закрепить свои позиции не путем повышения эффективности, а с помощью административного барьера».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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ФАС России
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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