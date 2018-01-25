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Лента · В России
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ФАС не согласовала разработанный Минздравом проект Стратегии формирования здорового образа жизни

25.01.2018

ФАС России рассмотрела проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанный Минздравом России, а также замечания Экспертного совета при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общероссийской общественной организации «Деловая России» и отказала в согласовании документа.

Антимонопольная служба нашла в проекте документа ряд противоречий, а также не согласилась с рядом положений. В частности, ФАС считает, что предлагаемые Минздравом меры по повышению акцизов на алкогольную продукцию приведут к риску увеличения рынка нелегальной продукции, что в результате будет противоречить заявленным целям стратегии. Кроме того, ФАС считает, что нецелесообразно запрещать розничную реализацию спиртосодержащих жидкостей, употребляемых населением в качестве суррогатов. Антимонопольное ведомство предлагает решить проблему потребления такой продукции путем введения в ее состав компонентов, вызывающих рвотный рефлекс.

Предложение Минздрава актуализировать состав потребительской корзины в соответствии с рекомендациями по здоровому питанию, включив в ее состав больше свежих фруктов и овощей, орехов, рыбы и оливкового масла, выполнимо только в том случае, если соответствующим образом будет повышаться уровень благосостояния потребителей (увеличение пенсий, заработной платы и т.д.), считают в ФАС.

Все замечания ФАС подробно обосновала в письме, направленном в Минздрав 22 января.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
здоровый образ жизни
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
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Current issue #2, 2018
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