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ФАС не увидела в деятельности компании «Натива» нарушений антимонопольного законодательства

23.08.2018

ФАС России 14 августа опубликовала решение по делу № 1-14-93/00-08-18, возбужденному по признакам нарушения антимонопольного законодательства компанией «Натива» – дело прекращено в связи с отсутствием нарушающих действий.

Еще в октябре прошлого года компания «Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Айрлэнд» (Bristol-Myers Squibb) (BMS) подала иск к компании «Натива» о пресечении угрозы нарушения патентного права путем запрета на ввод в гражданский оборот препарата «Дазатиниб-натив» (МНН дазатиниб), аналога оригинального препарата «Спрайсел», права на патент которого принадлежат компании BMS. Последняя в свою очередь локализовала производство препарата на территории РФ в партнерстве с АО «Р-Фарм».

В июне 2018 г. Арбитражный суд не усмотрел в действиях ответчика нарушения исключительных прав иностранного концерна, в результате чего было принято решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований.

Новое дело было возбуждено по заявлению АО «Р-Фарм» и Ассоциации фармацевтических компаний «ИнФарма» о признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Натива», связанного с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности, а именно – изобретения «Циклические ингибиторы протеинтирозинкиназ» по патенту № 2260592, принадлежащего компании BMS, в вводимом в гражданский оборот на территории РФ лекарственном препарате «Дазатиниб-натив».

Проанализировав доказательства, имеющиеся в материалах дела о нарушении антимонопольного законодательства, и установленные по делу обстоятельства, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, суд принял решение прекратить рассмотрение дела № 1-14-93/00-08-18 в связи с отсутствием в действиях ООО «Натива» нарушения антимонопольного законодательства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
антимонопольное законодательство
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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