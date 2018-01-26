ФАС не видит оснований для возбуждения дела о картеле в отношении «Р-Фарм»

Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в том, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» имела несколько электронных ключей при торговле с малым бизнесом, заявил на брифинге 25 января глава службы Игорь Артемьев.

«Что касается дела "Р-Фарм", я не вижу никаких серьезных оснований для возбуждения серьезных претензий, потому что у них были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, это не является картелем», – отметил И. Артемьев и уточнил, что при вертикальном соглашении речь о сговоре не идет.

«То, что у «Р-Фарм» были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, когда они выступали с ними в партнерских отношениях, это не является картелем, тогда речь о вертикальном соглашении, а картели не могут быть вертикальными», – добавил глава ФАС.

Как писал «ФВ» ранее, во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. Из опубликованного ФАС видео стало понятно, что речь идет о ГК «Р-Фарм».

Позднее глава Совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал «ФВ», что компания действует в рамках закона, и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Он отметил, что знает о фотографиях флешек с ключами для участия в торгах, но они не свидетельствуют о какой-либо запрещенной деятельности.