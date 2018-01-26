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ФАС не видит оснований для возбуждения дела о картеле в отношении «Р-Фарм»

26.01.2018

Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в том, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» имела несколько электронных ключей при торговле с малым бизнесом, заявил на брифинге 25 января глава службы Игорь Артемьев.

«Что касается дела "Р-Фарм", я не вижу никаких серьезных оснований для возбуждения серьезных претензий, потому что у них были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, это не является картелем», – отметил И. Артемьев и уточнил, что при вертикальном соглашении речь о сговоре не идет.

«То, что у «Р-Фарм» были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, когда они выступали с ними в партнерских отношениях, это не является картелем, тогда речь о вертикальном соглашении, а картели не могут быть вертикальными», – добавил глава ФАС.

Как писал «ФВ» ранее, во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. Из опубликованного ФАС видео стало понятно, что речь идет о ГК «Р-Фарм».

Позднее глава Совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал «ФВ», что компания действует в рамках закона, и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Он отметил, что знает о фотографиях флешек с ключами для участия в торгах, но они не свидетельствуют о какой-либо запрещенной деятельности.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
АО «Р-Фарм»
картельный сговор
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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