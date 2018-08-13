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ФАС: нельзя закупать лекарства совместно с иными товарами, работами или услугами

13.08.2018

ФАС России разработала проект постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с действующим законодательством, невозможно закупать лекарственные препараты совместно (в одном лоте) с иными товарами, работами или услугами. Однако среди государственных и муниципальных заказчиков широко распространена негативная практика объединения в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарственных средств. При этом заказчики обосновывают свою потребность удобством получения комплексной услуги у одного поставщика и сокращением количества закупочных процедур.

В ФАС считают, что такая практика может привести к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на производство лекарственных препаратов либо только на оптовую торговлю лекарственными препаратами не смогут принять участие в закупке. Одновременно с этим не смогут принять участие в такой закупке ‎и хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на розничную торговлю лекарственными препаратами.

Следовательно, принять участие в такой закупке может только участник, имеющий обе лицензии, что может быть необоснованным административным барьером для участников рынка.

Разработанный ФАС проект постановления Правительства направлен на пресечение ограничения и устранения конкуренции государственными и муниципальными заказчиками, повышение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов.

Обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 23 августа 2018 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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