ФАС обвинила «Яндекс» в недобросовестной рекламе БАД

Московское управление Федеральной антимонопольной службы РФ зафиксировало нарушения закона о рекламе в системе «Яндекс.Директ».

Нарекания столичного УФАС в частности вызвали рекламные материалы препарата «Турбослим». Как отмечается в сообщении ведомства, реклама содержала слова «Турбослим - средство номер один для похудения в России».

В ведомстве напомнили, что рекламная информация, направленная лишь на создание позитивного имиджа без указания конкретных и подтвержденных преимуществ перед товарами-конкурентами, недопустима.

Кроме того, материалы о биологически активных добавках должны содержать предупреждающую информацию, что препарат – не лекарство. В этой рекламе предупреждение занимало менее 5%.

Таким образом, со стороны ФАС вменяется нарушение п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба московского УФАС, штрафные санкции могут составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.