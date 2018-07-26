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ФАС обвинила «Яндекс» в недобросовестной рекламе БАД

26.07.2018

Московское управление Федеральной антимонопольной службы РФ зафиксировало нарушения закона о рекламе в системе «Яндекс.Директ».

Нарекания столичного УФАС в частности вызвали рекламные материалы препарата «Турбослим». Как отмечается в сообщении ведомства, реклама содержала слова «Турбослим - средство номер один для похудения в России».

В ведомстве напомнили, что рекламная информация, направленная лишь на создание позитивного имиджа без указания конкретных и подтвержденных преимуществ перед товарами-конкурентами, недопустима.

Кроме того, материалы о биологически активных добавках должны содержать предупреждающую информацию, что препарат – не лекарство. В этой рекламе предупреждение занимало менее 5%.

Таким образом, со стороны ФАС вменяется нарушение п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба московского УФАС, штрафные санкции могут составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
недобросовестная реклама
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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