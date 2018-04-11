 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
251

ФАС оштрафовала Novartis почти на миллион рублей

11.04.2018

ООО «Новартис Фарма», российское подразделение международного производителя Novartis, 9 апреля 2018 года привлечено к административной ответственности за продажу на территории РФ лекарственного препарата с торговым наименованием «Тайверб» (МНН лапатиниб) по монопольно высокой цене. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 912,5 тыс. руб.

В начале 2018 г. ФАС России установила, что ООО «Новартис Фарма», занимая доминирующее положение на товарном рынке, в январе 2016 г. установило и поддерживало монопольно высокую цену на лекарственный препарат «Тайверб», что привело к нарушению пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» и ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

«В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил, что ООО «Новартис Фарма» была введена «новая система скидок и бонусов», которая, как это ни парадоксально, привела к увеличению цены препарата. В результате таких манипуляций с ценообразованием нарушитель обязан заплатить штраф и снизить цену лекарственного препарата в соответствии с выданным предписанием», - отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
11.04.2018 ФАС призывает дистрибьюторов жаловаться на фармпроизводителей, отказывающихся поставлять лекарства
09.04.2018 Novartis покупает AveXis
09.04.2018 ФАС: КБ №8 ФМБА России заключила договоры на поставку медицинских перчаток без проведения торгов
27.03.2018 Исполнительный директор Novartis планирует увеличить продажи в Китае более чем вдвое
27.03.2018 GSK выкупает у Novartis долю в безрецептурном бизнесе
Метки
Novartis
ФАС России
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
12.04 Церемония награждения конкурса «Платиновая Унция 2017»
12.04 Конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации»
12.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях» Повтор
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения